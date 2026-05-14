Noboa expone en la OEA falta de colaboración entre naciones

Daniel Noboa habló ante la OEA y se refirió a la situación de inseguridad en Ecuador.

Daniel Noboa habló este jueves 14 de mayo de 2026 ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El secretario General, Albert Ramdin, se refirió a la situación de inseguridad que atraviesa Ecuador.

Noboa se refirió a la situación del país, especialmente en materia de seguridad, partiendo de la declaratoria de conflicto armado interno, de enero de 2024.

Noboa detalló que Ecuador se enfrenta a más de 80 000 personas armadas, tomando en cuenta solo los tres grupos de delincuencia organizada 'Los Lobos', 'Los Choneros' y 'Los Tiguerones'.

Ante estos se enfrentan 37 000 miembros de las Fuerzas Armadas y cerca de 56 000 policías, dijo Noboa.

Noboa señaló que los grupos armados son un "ejército que se camufla, asesina y después se queja de que no se respeten sus derechos humanos".

Según Noboa, "el Gobierno está en control. Ya no cedemos espacios, ya no damos las cárceles para que se vuelvan universiades del crimen".

El Mandatario ecuatoriano añadió que el país vive en incertidumbre por la infiltración del crimen organizado en todas las aristas de negocios e instituciones públicas.

"Vivimos en constante alerta, porque probablemente el vecino que tenemos al lado es el enemigo", subrayó Noboa.

Noboa también intervino en inglés e hizo un llamado a la OEA para que vea "la realidad de estas estructuras criminales".

En su intervención, Noboa advirtió la necesidad de reconocer que naciones están dispuestas a ayudar y cuales "simplemente no quieren ayudar".

Finalmente, agregó que hay que "mantener distancia de aquellas naciones que no nos ayudan en nada".