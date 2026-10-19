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Ecuador

Inamhi alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento hasta el 22 de octubre

Las lluvias estarán acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en varias regiones de Ecuador.

El Inamhi advierte sobre posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

19 oct 2026 - 15:03

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento que estará vigente desde las 15:00 del lunes 19 hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026. 

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Litoral y las zonas de la cordillera occidental, aunque también se esperan lluvias en sectores de la Sierra y la Amazonía.

Según el pronóstico, los episodios de mayor intensidad se prevén para la tarde del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre

Además, durante la tarde y noche del jueves 22 podrían registrarse nuevas lluvias intensas. 

El nivel de alerta es medio, con posibles efectos en zonas vulnerables a inundaciones y movimientos de tierra.

Estas son las provincias con mayor riesgo por las lluvias

En la Costa, las provincias con precipitaciones previstas son:

  • Esmeraldas 
  • Santo Domingo de los Tsáchilas 
  • Los Ríos 
  • Guayas 
  • El Oro  
  • El interior de Manabí

En estas zonas, las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles, viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

En la Sierra, el pronóstico incluye a: 

  • Carchi 
  • Imbabura 
  • Pichincha 
  • Cotopaxi 
  • Bolívar 
  • Cañar  
  • Azuay, especialmente en sectores de la cordillera occidental. 

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan eventos de intensidad moderada en: 

  • Sucumbíos 
  • Napo 
  • Orellana 
  • Pastaza 
  • Morona Santiago  
  • Zamora Chinchipe

Inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos, entre los riesgos

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían ocasionar acumulación de agua en viviendas, establecimientos y vías, además de dificultades para conducir por calzadas mojadas, presencia de niebla y caída de árboles. 

También existe riesgo de deslizamientos en zonas vulnerables.

Otro de los efectos previstos es la crecida de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, así como en sectores de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay. 

Se recomienda evitar cruzar ríos crecidos, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

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