Inamhi alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento hasta el 22 de octubre
Las lluvias estarán acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en varias regiones de Ecuador.
El Inamhi advierte sobre posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos
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Actualizado:
19 oct 2026 - 15:03
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento que estará vigente desde las 15:00 del lunes 19 hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026.
Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Litoral y las zonas de la cordillera occidental, aunque también se esperan lluvias en sectores de la Sierra y la Amazonía.
Según el pronóstico, los episodios de mayor intensidad se prevén para la tarde del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre.
Además, durante la tarde y noche del jueves 22 podrían registrarse nuevas lluvias intensas.
El nivel de alerta es medio, con posibles efectos en zonas vulnerables a inundaciones y movimientos de tierra.
Estas son las provincias con mayor riesgo por las lluvias
En la Costa, las provincias con precipitaciones previstas son:
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Los Ríos
- Guayas
- El Oro
- El interior de Manabí
En estas zonas, las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles, viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.
En la Sierra, el pronóstico incluye a:
- Carchi
- Imbabura
- Pichincha
- Cotopaxi
- Bolívar
- Cañar
- Azuay, especialmente en sectores de la cordillera occidental.
Mientras tanto, en la Amazonía se esperan eventos de intensidad moderada en:
- Sucumbíos
- Napo
- Orellana
- Pastaza
- Morona Santiago
- Zamora Chinchipe
Inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos, entre los riesgos
El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían ocasionar acumulación de agua en viviendas, establecimientos y vías, además de dificultades para conducir por calzadas mojadas, presencia de niebla y caída de árboles.
También existe riesgo de deslizamientos en zonas vulnerables.
Otro de los efectos previstos es la crecida de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, así como en sectores de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.
Se recomienda evitar cruzar ríos crecidos, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.
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