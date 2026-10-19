Inamhi alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento hasta el 22 de octubre

El Inamhi advierte sobre posibles inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias, tormentas y ráfagas de viento que estará vigente desde las 15:00 del lunes 19 hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Litoral y las zonas de la cordillera occidental, aunque también se esperan lluvias en sectores de la Sierra y la Amazonía.

Según el pronóstico, los episodios de mayor intensidad se prevén para la tarde del martes 20 y la madrugada del miércoles 21 de octubre.

Además, durante la tarde y noche del jueves 22 podrían registrarse nuevas lluvias intensas.

El nivel de alerta es medio, con posibles efectos en zonas vulnerables a inundaciones y movimientos de tierra.

Estas son las provincias con mayor riesgo por las lluvias

En la Costa, las provincias con precipitaciones previstas son:

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Los Ríos

Guayas

El Oro

El interior de Manabí

En estas zonas, las lluvias podrían provocar acumulación de agua en calles, viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

En la Sierra, el pronóstico incluye a:

Carchi

Imbabura

Pichincha

Cotopaxi

Bolívar

Cañar

Azuay, especialmente en sectores de la cordillera occidental.

Mientras tanto, en la Amazonía se esperan eventos de intensidad moderada en:

Sucumbíos

Napo

Orellana

Pastaza

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

Inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos, entre los riesgos

El Inamhi advierte que las precipitaciones podrían ocasionar acumulación de agua en viviendas, establecimientos y vías, además de dificultades para conducir por calzadas mojadas, presencia de niebla y caída de árboles.

También existe riesgo de deslizamientos en zonas vulnerables.

Otro de los efectos previstos es la crecida de ríos y otros cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, así como en sectores de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

Se recomienda evitar cruzar ríos crecidos, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.