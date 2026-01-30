Incendio en la Refinería de Esmeraldas este viernes 30 de enero del 2026

Un nuevo incendio en la Refinería de Esmeraldas se registró este vienres 30 de enero de 2026.

Un incendio en la Refinería de Esmeraldas se registró la mañana de este viernes 30 de enero del 2026. El fuego se inició pasadas las 11:00 en una piscina de slop en la parte externa de la Refinería, confirmó Petroecuador a Teleamazonas.com

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una intensa columna de humo negro que sale desde la Refinería y se observa desde distintos puntos de la ciudad de Esmeraldas.

Personal de Petroecuador se encuentra en el sitio realizando trabajos para controlar las llamas. Los habitantes de los barrios cercanos a la Refinería se encuentran alarmados por el incendio.

(Noticia en desarrollo...)