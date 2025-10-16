La vía Latacunga – La Maná se cerrará 14 horas el viernes 17 de octubre del 2025

Latacunga - La Maná conecta la Sierra y la Costa con 137 kilómetros

La vía Latacunga - La Maná tendrá un cierre de 14 horas el viernes 17 de octubre del 2025. Así lo informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte en un comunicado.

La Cartera de Estado detalló que la restricción vehicular temporal se realizará por la variante provisional en el sector Saraugsha en parroquia Zumbahua, provincia de Cotopaxi.

Los vehículos no podrán circular desde las 06:00 hasta las 20:00 del viernes. Durante el cierre total de esta cartera se ejecutará trabajos de imprimación de la carretera para mejorar la infraestructura vial.

Mientras se realiza esta intervención en la vía que conecta la Sierra y la Costa, los ciudadanos podrán circular por la vía Alóag - Santo Domingo. Alrededor de 7 000 vehículos circulan diariamente por esta zona que permite dirigirse en menos de dos horas y media a La Maná.

También, según el reporte del ECU 911, con corte a las 17:24 del jueves 16 de octubre, se registran dos vías afectadas en Cotopaxi. Las siguientes vías están parcialmente habilitadas: