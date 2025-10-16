Quito: cierran temporalmente las paradas Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo del Trolebús

Desde la mañana de este jueves 16 de octubre del 2025 se encuentran cerradas temporalmente las paradas Mariana de Jesús y Cuero y Caicedo del Trolebús, en sentido norte – sur, informó el Municipio de Quito.

El cierre ocurrió debido a que un vehículo de carga pesada giró en u en el sector de la av. Orellana y desprendió la línea aérea de contacto (catenaria).

El equipo técnico de la Empresa de Pasajeros de Quito trabaja para restablecer el servicio lo más pronto posible y que los pasajeros puedan continuar con su viaje sin percances.

El área jurídica de la Empresa denunciará al responsable del hecho, para que pague los daños. Adicional, la Agencia Metropolitana de Transporte (AMT) se encuentra tomando el procedimiento legal.

Se recomienda a los usuarios del servicio Trolebús tomar en cuenta este particular y seguir las cuentas institucionales de la Empresa de Pasajeros de Quito para conocer más información.