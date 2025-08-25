¿Quién era Mariuxi Sánchez, la asambleísta de RC que falleció tras una lucha contra el cáncer?

La asambleísta por la provincia de Orellana, Mariuxi Sánchez Sarango, falleció a los 43 años la noche del domingo 24 de agosto del 2025, tras luchar contra un cáncer. Ella era parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y cumplía su segundo período legislativo.

"Mariuxi partió rodeada del amor de quienes siempre la acompañaron, dejando un legado de lucha, compromiso y profunda entrega por su gente y su tierra", se lee en el comunicado compartido por sus familiares en su cuenta oficial de Facebook.

La legisladora era parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control. En su vida política y laboral también ocupó otros cargos como coordinadora Técnica Logística y Administrativa en la Alcaldía de Francisco de Orellana.

Además, fue concejala de Orellana y antes se desempeñ+o como técnica en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, analista de Conflictos en el Ministerio del Interior y teniente política de la parroquia Yasuní.

Sánchez Sarango fue tecnóloga e ingeniera en Empresas de Ecoturismo, con una maestría en Gestión del Desarrollo Local Común.

Compañeros lamentan la pérdida

Sus compañeros de bancada y líderes de su organización política enviaron mensajes de condolencias a sus familiares.

"Siempre trató de cumplir con su deber, incluso en los momentos más duros de su enfermedad, que la acompañaba ya desde su anterior período como asambleísta", escribió el expresidente Rafael Correa en su cuenta de X.

Su coidearia Paola Cabezas también publicó un mensaje de solidaridad: "Luchadora incansable, amiga valiente. Alzaste la voz por tu provincia sin miedo y con amor. Ya no estarás físicamente entre nosotros, pero tu huella quedará en nuestra memoria y en nuestros corazones", publicó la asambleísta en X.

La legisladora de Cotopaxi, Ana Herrera, también se pronunció tras la muerte de la asambleísta. “Comparto su profunda tristeza por esta irreparable pérdida. Mariuxi fue una colega y una amiga, una mujer comprometida con su trabajo y con su país. Su legado de servicio y su calidez humana vivirán por siempre en nuestra memoria”, escribió en su cuenta de X.