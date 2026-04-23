Mujer fallece tras asistir a cita médica en Manabí

Mujer fallció mientras esperaba un bus en la terminal terrestre de Portoviejo.

La tarde del lunes 20 de abril de 2026, una mujer falleció en la terminal terrestre de Portoviejo, en Manabí.

La víctima, que fue identificada como María Adelina Anchundia Mero, tenía 55 años y según sus familiares, experimentó un fuerte y repentino dolor físico,mientras esperaba el transporte para ir a casa.

La muerte sucedió por causas naturales

El hecho sucedió cerca de las 13:00, en uno de los andenes de buses de la terminal. Ciudadanos asitieron a la mujer sentándola en una silla.

Cuando llegaron los paramédicos, la mujer había muerto. Según la información emitida por los familiares, la mujer retornaba de una cita médica.

Los reportes indicaron que la mujer falleció por causas naturales. Su cuerpo fue levantado y trasladado a la morgue para los procesos correspondientes.