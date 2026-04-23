Presidentes de la FIFA y Conmebol ya están en Quito para reunirse con Daniel Noboa

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino llegó a Quito la mañana de este jueves 23 de abril del 2026 para ser parte del Congreso Ordinario 82 de la Conmebol que se realizará a las 11:00 en uno de los hoteles en el norte de la capital.

Según la agenda prevista para este día, Infantino y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, realicen una visita protocolaria al presidente Daniel Noboa en Carondelet, en el Centro Histórico de Quito.

Luego participarán en la reunión con los principales dirigentes del fútbol sudamericano, donde se tratan temas importantes relacionados con el desarrollo del fútbol en la región.

El evento de la Conmebol será transmitido en vivo a través de la plataforma de YouTube. Al concluir, Infantino continuará sus actividades en Vancouver, ciudad que será sede del Congreso 76 de la FIFA, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026.