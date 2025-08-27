Los Municipios de Ecuador piden al Gobierno transferir valores pendientes por 566.9 millones

Los Alcaldes que son parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) reclaman recursos al Gobierno.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) a través de un comunicado difundido en redes sociales solicitó al Gobierno Nacional la transferencia de las asignaciones pendientes que ascienden a 566.9 millones de dólares.

AME, gremio que agrupa a los 221 municipios del país, detalló que la exigencia de los pagos es sobre el concepto de del Modelo de Equidad Territorial. De acuerdo a la organización hay municipios que tienen retrasos de hasta tres meses.

“Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de $566,9 millones. Específicamente, la deuda por otros rubros asciende a: $23.2 millones, correspondiente a devoluciones del IVA, por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047″, se puede leer en el comunicado.

En el mismo documento se puede leer que la falta de entrega oportuna de los recursos “afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos”.

La asociación precisó que los pagos pendientes del Modelo de Equidad Territorial equivalen a 543,7 millones de dólares, según el siguiente detalle:

2025 por 467.3 millones

2024 por 27.8 millones