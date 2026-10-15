Oleaje y corrientes de resaca en Ecuador: estas son las zonas costeras bajo alerta del 16 al 19 de octubre

El mar estará agitado desde el viernes 16 hasta el lunes 19 de octubre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) alertó sobre la llegada de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico entre el 16 y el 19 de octubre de 2026.

Según el Inocar, el viernes 16 de octubre se espera oleaje de largo período y un estado de mar agitado.

Estas condiciones pueden provocar que las olas rompan con mayor fuerza en la costa y aumenten los riesgos para quienes ingresen al mar o realicen actividades cerca de la orilla.

¿Qué pasará con el oleaje del 17 al 19 de octubre?

Entre el sábado 17 y el lunes 19 de octubre, las condiciones del mar cambiarán a moderadas, de acuerdo con el pronóstico.

Sin embargo, esto no significa que desaparezcan los riesgos, ya que las características de las olas y las corrientes pueden variar según el sector.

Estas son las zonas de Ecuador bajo advertencia

La alerta comprende las provincias de:

Esmeraldas

Manabí

Santa Elena

El Oro

Así como el oeste y sur de Galápagos

En estas áreas, las personas que acudan a las playas y quienes naveguen deberán prestar atención a las condiciones del mar durante el período señalado.

El organismo advirtió sobre la posibilidad de olas que rompan con fuerza y corrientes de resaca, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro.

La recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales del Inocar, respetar las indicaciones de las autoridades y evitar ingresar al agua si las condiciones representan un riesgo.