Patricio Maldonado ratificado como presidente de AME por parte de la Corte de Azuay

Patricio Maldonado se pronunció sobre la resolución de la Corte de Azuay

La pugna por la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Este lunes 10 de noviembre del 2025, el alcalde de Nabón, Patricio Maldonado, brindó una conferencia de prensa en los exteriores de la sede de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en Cuenca.

Allí detalló que tras el fallo de la Corte Provincial de Justicia del Azuay se lo ratificó como presidente legítimo del organismo. “Volvemos a estar al frente de la AME hasta que haya un proceso regular y democrático, según el estatuto interno”, dijo el funcionario.

Maldonado explicó que la resolución judicial deja sin efecto la autoconvocatoria de alcaldes que, en semanas anteriores, designó a la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, como presidenta del gremio.

“La Corte desconoce la administración de facto que intentaron imponer y devuelve la legalidad a la institución”, señaló. Aunque no pudo ingresar a las instalaciones del organismo, ofreció declaraciones desde la puerta principal.

El alcalde recordó que el juez de primera instancia ya había dispuesto que no se realizaran asambleas paralelas a la convocada oficialmente el pasado 18 de octubre en Tena (Napo).

En ese contexto, Maldonado recalcó que “el estatuto de la AME es claro: no contempla autoconvocatorias. Las decisiones deben tomarse dentro de la institucionalidad y con respeto a la ley”.

Maldonado aseguró que retomó sus funciones como titular de la AME y que ya se encuentra despachando desde el correo institucional. Añadió que realizará los trámites necesarios ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Banco Central del Ecuador para recuperar las claves y la administración de las cuentas de la institución.

Finalmente, el alcalde de Nabón hizo un llamado a la alcaldesa de Muisne a acatar el fallo judicial y participar en el próximo proceso electoral de la AME. “Invito a la alcaldesa Colorado a sumarse al nuevo proceso que se convocará. Si gana, seré el primero en felicitarla, pero de esta forma, a la brava, no se puede tolerar”, expresó.

Concluyó señalando que permanecerá en el cargo hasta que se convoquen elecciones conforme al estatuto y enfatizó que “la Corte nos devuelve la legitimidad y con ello el deber de actuar con responsabilidad”