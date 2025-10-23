Pabel Muñoz dice que la deuda del Gobierno con el Municipio de Quito es 141 millones de dólares

El Alcalde Pabel Muñoz se pronunció por la deuda que tiene el Gobierno con el Municipio de Quito.

El Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció este jueves 23 de octubre del 2025 sobre los problemas internos que hay en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y dio a conocer el valor que adeuda el Gobierno Nacional al Municipio de Quito.

Muñoz dijo que hasta la fecha actual la deuda del Estado es de 141 millones de dólares. Dijo que se está revisando la disposición de pagar por adelantado en noviembre el décimo tercero a pesar de la falta de recursos en los Municipios.

Hizo un pedido para que Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne y nombrada presidenta de AME por 157 alcaldes del país, presente las cifras de la deuda global que tiene el Gobierno con los Municipios de Ecuador.

"Hay una discrepancia jurídica en AME. Esto de tener dos directivas no es lo ideal. Deberíamos esperar que se aclare el escenario jurídico para poder reconocer o no a quién está al frente de la AME. Cualquiera que quede al frente pedimos que haga tributo al nombre de la Asociación", dijo Muñoz.

El reconocimiento de la nueva directiva de AME aún no se ha cumplido porque hay dos acciones jurídicas por resolverse y que aún no tienen pronunciamiento definitivo de la Justicia.