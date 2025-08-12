El puente sobre el río Loco en el cantón El Chaco, en Napo, colapsó por la erosión regresiva

Así se veía el puente sobre el río Loco en el cantón El Chaco en julio pasado antes del colapso

El puente sobre el río Loco ubicado en el sector de San Carlos, en el cantón El Chaco, en Napo, colapsó. Esta infraestructura vial permitía la comunicación en esta población y parte de la red vial estatal de la Amazonía también está afectada por el proceso de erosión regresiva del río Coca.

Desde julio pasado ya se difundieron imágenes que evidenciaban el enorme hueco acercándose al puente sobre el río Loco. La imagen se viralizó el pasado 1 de julio en la Amazonía y alertó el avance erosivo en el sector de El Chaco.

El lunes 11 de agosto del 2025 se conoció el colapso del puente a través de un video en redes. Las autoridades indican que las lluvias han acelerado el avance de la erosión regresiva.

Debido al avance del socavamiento por la erosión y las lluvias, OCP Ecuador suspendió el mes pasado, la operación de bombeo y cerró las válvulas de manera preventiva.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas también anunció que se trabaja en un plan urgente para facilitar la circulación vehicular por esta vía.