Sercop y Municipio de Guayaquil en pugna por 14 procesos de contratación con observaciones

El Concejo de Guayaquil en una sesión del lunes 8 de diciembre.

La pugna entre el Municipio de Guayaquil y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) siguen en confrontaciones. El Municipio declaró desiertos 14 procesos de contratación vinculados a comunicación institucional como parte de un total de 16 trámites observados por el Sercop.

César Poveda Valdivieso, coordinador general jurídico del Municipio de Guayaquil, dijo que decisión de suspender los contratos fue adoptada bajo protesta. El funcionario denunció un posible bloqueo sistemático que afecta directamente a la ciudad y a la prestación de servicios municipales.

Durante una rueda de prensa, Poveda sostuvo que las observaciones del Sercop no responden a criterios técnicos, sino a una intención política de frenar la gestión del Municipio. Esto volvió a ocurrir después de un enfrentamiento en redes sociales entre el alcalde Aquiles Alvarez y Sercop.

Por el momento, el Municipio de Guayaquil solicitó a la Contraloría General del Estado una revisión de las actuaciones del Sercop, con el fin de determinar si existió una intromisión en las autonomías municipales y posibles responsabilidades administrativas futuras.