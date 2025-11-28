El alcalde Aquiles Álvarez y José Neira, de Sercop, se enfrentan por los contratos suspendidos

El alcalde Aquiles Alvarez en una nueva polémica con funcionario del Gobierno.

José Julio Neira, director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, tuvieron un enfrentamiento en la red social X. Hubo insultos entre ambos.

El Sercop respondió públicamente a la denuncia presentada por la Alcaldía días antes, sobre una suspensión de procesos contractuales sobre la compra de medicina.

También, según el Municipio porteño, 41 procedimientos vinculados a programas deportivos, culturales, comunicacionales, de seguridad y obra pública están detenidos sin sustento técnico por parte de Sercop.

La entidad estatal expuso argumentos y cifras. Según la documentación presentada en redes sociales desde noviembre de 2023, después de seis meses que Álvarez asumiera la Alcaldía, el Municipio y sus entidades adscritas han cargado 1 767 procedimientos en el Portal de Compras Públicas.

De ellos, 1 168 han sido adjudicados, 455 fueron cancelados o declarados desiertos, y 97 permanecen en otros estados previos a la adjudicación. Además, informó que 47 procesos están suspendidos por distintas razones: pedidos de subsanación, revisiones técnicas y jurídicas o falta de participación de proveedores.

Acto seguido, Neira indicó en su cuenta personal en X que el monto de los contratos suspendidos equivale a USD 9,7 millones y representa un 2,66 % de los procedimientos tramitados. El funcionario señaló respondió que lo denunciado por el Cabildo es un "relato falso" que le vendieron al alcalde para que "rebuzne".

"Qué pena tener funcionarios mentirosos, llenos de odio, malcriados, puercos, vagos. Hemos contestado todo técnicamente, odiador. Lo único que le ha quedado claro al país es que odias a todo el Ecuador y que te encanta el arroz con chancho", respondió el alcalde.