Fuertes enfrentamientos en el marco del paro nacional en la vía a Tabacundo en Pichincha

Incidentes entre manifestantes que apoyan al paro convocado por la Conaie en el sector de la Y de Tabacundo.

Manifestantes se apostaron en la vía a Tabacundo, cabecera cantonal del cantón Pedro Moncayo, en el norte de la provincia de Pichincha este martes 23 de septiembre del 2025.

Los protestantes se enfrentaron con un gran contingente policial y militar mientras interrumpían el paso vehicular en la vía que conecta las provincias de Pichincha e Imbabura.

La fuerza pública intervino con fuerza con bombas lacrimógenas a unos 200 metros de la Y de Tabacundo. Edgardo Moreno, comandante de la Policía Zonal 2 señaló que se hizo uso progresivo de la fuerza para despejar la vía.

La intervención dejó tres personas detenidas.

El contingente policial y militar se mantiene en el sector para no permitir que se interrumpa nuevamente esta arteria vial.

Estos enfrentamientos y cierres viales ha afectado la normalidad del transporte interprovincial y la terminal terrestre de Carcelén en Quito, permanece sin actividad de las cooperativas que van hacia Imbabura y Carchi.