Manifestantes del Frente Popular y la UNE cerraron la av. Narcisa de Jesús en Guayaquil

Manifestantes de la UNE intentaron cerrar la av. Narcisa de Jesús en Guayaquil

Desde las 05:00 de este martes 23 de septiembre manifestantes cerraron un trayecto de la av. Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil, al pie de un centro comercial de la zona.

La manifestación comandada por el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y más organizaciones sociales protestan por la derogatoria del Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel en todo el Ecuador.

Además, exigen que se declare en emergencia emergencia la salud y educación por parte del presidente Noboa.

Según la UNE, Para el transcurso del día se tiene previsto más movilizaciones en 23 provincias del país como parte de la jornada convocada por el FUT, UNE, FP y el Frente en Defensa de la salud, educación pública, trabajo digno y seguridad.

La emergencia fue atendida por personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil que llegaron hasta el lugar para apagar las llantas que estaban sobre la calzada.

Por su parte la Agencia de Tránsito Municipal controló el tránsito vehicular y pidió a los usuarios tomar rutas alternas.