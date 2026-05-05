Temblor en aguas de Perú se sintió en sur de Ecuador

l Un sismo se registró en el amr de Perú y sacudió a Ecuador.

Un temblor en aguas peruanas sacudió el sur de Ecuador la mañana de este martes 5 de mayo de 2026.

El sismo se reportó a las 10:58 y tuvo una magnitud de 5.5 grados en la escala de Richter, de acuerdo con el Instituto Geofísico.

Usuarios de redes sociales reportaron el movimiento fuerte en Cuenca, Guayaquil, Cañar, Loja, Machala y otras ciudades del sur ecuatoriano.

El epicentro del temblor se registró en el mar de Perú, frente a Caleta Cruz, en la zona de Zorritos, Tumbes.

El Centro Sismológico Nacional de Perú reportó que el movimiento alcanzó 5 grados. Usuarios de redes sociales reportaron haberlo sentido en Tumbes.

Ecuador y Perú se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad.