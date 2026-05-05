Convocatoria para diseñar el nuevo Museo Nacional recibió 148 postulaciones

El Museo Nacional del Ecuador volvió a abrir sus puertas

El nuevo Museo Nacional de Ecuador, una obra pendiente desde hace más de cinco décadas, tendrá en junio el diseño ganador de su futuro edificio, cuya inversión será de USD 100 millones.

El proyecto, que se levantará en Quito, busca albergar 1,4 millones de bienes culturales y patrimoniales.

Se tiene previsto iniciar su construcción en 2027, con aspiración de que pueda inaugurarse en 2028, según explicó la viceministra de Cultura, Romina Muñoz.

20 propuestas fueron preseleccionadas

La convocatoria para diseñar el nuevo edificio recibió 148 postulaciones de estudios de arquitectura nacionales e internacionales, de las cuales fueron preseleccionadas 20 propuestas.

Esos estudios ya recibieron las bases técnicas, el programa arquitectónico y marcos legales para preparar el anteproyecto.

"Esta etapa es clave. Los estudios definitivos, en la medida que se hagan lo más precisos posibles, garantizará que la construcción se haga en menos tiempo", dijo Muñoz.

La propuesta ganadora recibirá un premio de USD 450.000 y será contratada para supervisar su proyecto durante la fase de construcción.