Transportistas bloquean el puente de Rumichaca en contra del arancel del 30%

Transportistas bloquearon el paso en el puente de Rumichaca en protesta contra arancel del 30%.

El paso en el puente internacional de Rumichaca fue completamente bloqueado por transportistas que se movilizaron hacia ese punto en rechazo al arancel del 30% impuesto por Ecuador a Colombia desde el 1 de febrero de 2026.

Los transportistas se movilizaron la mañana de este martes 3 de febrero de 2026 en la denominada "Marcha por la dignidad fronteriza".

Esta medida ocurre luego de que entrara en vigencia la aplicación de un arancel del 30%, de manera unilateral a Colombia.

Entre los manifestantes se congregaron también comerciantes que se tomaron pacíficamente el paso fronterizo.

La manifestación partió desde Carchi con consignas en contra del arancel, denominado por el Gobierno ecuatoriano como una tasa de seguridad.

Paralelamente, la policía colombiana intensificó los controles en el cruce fronterizo, principalmente a las personas y vehículos que buscan ingresar a Ecuador.

De acuerdo con Carlos Bastidas, presidente del transporte pesado de Carchi, es necesario que ambos gobiernos trabajen en mesas para que se pueda "mantener ese negocio comercial, esa hermandad, esa buena relación entre los dos países".

Édison Mena, presidente de la Asociación de Camioneros de Ipiales, suscribió la posición de su colega y añadió que es necesario que se deponga la medida en ambos países.

Los comerciantes de ambos países apuntaron que el comercio podría reducirse un 80% por la aplicación del arancel del 30%.

Son alrededor de 300 empleos directos y 600 indirectos, "más de 3 000 familias que dependen del comercio exterior", los que se verían afectados por la disminución del comercio, según Manuel Villota, representante de Almaceneras de Ipiales.