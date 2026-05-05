Quito: Estas serían las sanciones para los transportistas que paralizaron el servicio

La Secretaría de Movilidad anunció que desde mayo operará una plataforma digital para monitorear en tiempo real el servicio de buses en Quito.

La mañana del 5 de mayo de 2026, Quito amaneció con escasez de transporte público, debido a una paralización anunciada por los conductores.

El alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, dispuso que se establezcan las sanciones correspondientes

Dichas medidas contra los conductores podrían ser tanto administrativas como penales.

Sanciones de acuerdo con la ley

Por ejemplo, según el Codigo Orgánico Integral Penal (COIP), los transportistas que participen en paralización pueden enfrentar penas de 1 a 3 años de cárcel.

De su parte, el Municipio de Quito indicó que el incumplimiento de disposiciones de operación podría traer una multa de hasta ocho Remuneraciones Básicas Unificadas (RMU).

Las autoridades tampoco descartaron una posible anulación de permisos de operación a las cooperativas que incumplan con sus obligaciones.

Sanciones durante estado de excepción

En Ecuador, la paralización de servicios públicos durante un estado de excepción está "expresamente prohibida y sancionada", considerándose "un atentado contra la seguridad ciudadana y el orden constitucional".

La Constitución y los decretos de excepción facultan a la fuerza pública, como Policía y Fuerzas Armadas, a "intervenir inmediatamente para restablecer el orden y garantizar la continuidad de estos servicios".

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este 5 de mayo, 57 cooperativas de transporte no prestaron sus servicios en la ciudad y solamente 7 operaron desde las 06:00.