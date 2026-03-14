Este es el estado vial de Ecuador este sábado 14 de marzo de 2026 tras las intensas lluvias

Tres personas, una de ellas un niño, murieron entre miércoles 11 y jueves 12 de marzo en Ecuador, a causa de las fuertes lluvias, lo que elevó a 11 el número de personas fallecidas por esta situación desde inicios de año, según Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Estos tres últimos fallecimientos se produjeron en la Guayas, Azuay, y Los Ríos. El fuerte temporal ha dejado hasta el momento a 3 752 damnificadas y 46 716 personas afectadas, además 82 viviendas y 19 puentes destruidos.

Ante los efectos adversos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió la declaratoria de emergencia nacional por el plazo de 60 días, debido "al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida".

Gobierno declara emergencia nacional por efectos de las lluvias

Las fuertes lluvias también han afectado al sistema vial del país. En 14 de las 24 provincias se registran cierres viales, algunos totales y otros parciales.

Las principales causas son: deslizamientos de tierra, socavones, desbordamientos, aluviones, pérdida de mesa vial, entre otros.

Por ejemplo, este sábado 14 de marzo, en Azuay está cerrada la vía Cuenca-Girón-Pasaje (E-59) en el kilómetro 50 por un deslizamiento. La vía alterna es la Asunción San Fernando. También está bloqueado el kilómetro 103 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal.

En Tungurahua está parcialmente habilitada la vía Baños - Puyo por un socavamiento en el talud interior con afectación en la calzada, en el sector Agoyán Km 43.

En Chimborazo está cerrada la Tixán - Alausí por perdida de vía , en el sector de Casual. Como vía alterna se puede tomar la Guamote - García Moreno - Sibambe -Guasuntos - Cherlo- Charicando. Tixán - Pueblo Viejo - Alausí.

En cambio, en Pichincha, Napo y Orellana todas las vías están habilitadas. Lo mismo sucede con las de Carchi e Imbabura

Revise en este link el estado de las vías en Ecuador este sábado 14 de marzo, según los reportes del ECU 911.