Cierres viales en 14 provincias de Ecuador debido a las fuertes lluvias, este 13 de marzo

En la vía E35, tramo Riobamba - Chunchi, se ejecutaron labores de limpieza de derrumbes en el sector Llarucún.

La época lluviosa en Ecuador ha dejado 11 fallecidos desde enero hasta este viernes 13 de marzo de 2026. Además, hay 3 752 damnificados, 82 viviendas destruidas y más de 46 000 personas afectadas.

Ante los efectos adversos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió la declaratoria de emergencia nacional por el plazo de 60 días, debido "al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida".

Las fuertes lluvias también han afectado al sistema vial del país. En 14 de las 24 provincias se registran cierres viales, algunos totales y otros parciales

Las principales causas son: deslizamientos de tierra, socavones, desbordamientos, aluviones, pérdida de mesa vial, entre otros.

Este es el estado de las vías en Ecuador este viernes 13 de marzo, según los reportes del ECU 911.