Más de 30 sectores de Guayaquil reportan inundaciones por lluvias este lunes

Las fuertes lluvias en Ecuador provocaron inundaciones, deslizamientos y acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil.

Más de 30 sectores en Guayaquil reportan inundaciones debido a las fuertes lluvias registradas en Ecuador durante la noche del domingo 18 y madrugada de este lunes 19 de octubre de 2026.

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) detalló que, hasta las 06:45 de este lunes, se registraban 38 sectores inundados.

Además, Segura EP informó la caída de un árbol en la av. Barcelona, frente al Parque Acuático.

Mientas que, en Tenguel, en el sector de la 9 de Agosto, y en el Puente vehicular entre el Sector Limonal y 5 de Diciembre, se registraron deslizamientos y socavones.

Personal de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil e Intergua atienden las diferentes emergencias.

Videos que circulan en redes sociales muestran vehículos averiados debido al agua acumulada.