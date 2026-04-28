Joven se declara culpable en Austria de planear atentado contra concierto de Taylor Swift

Vista general del exterior del estadio Happel tras la cancelación de los tres conciertos de Taylor Swift, después de que el Gobierno confirmara un ataque planeado en el estadio de Viena, Austria

Un hombre de 21 años se declaró culpable el martes ante una corte de Austria por planear un atentado yihadista contra un concierto de Taylor Swift en 2024, lo que provocó la cancelación de los espectáculos de la megaestrella estadounidense en el país alpino.

Tres fechas de la gira "Eras", con la que Swift rompió récords en todo el mundo, fueron canceladas el verano de ese año después de que las autoridades alertaran sobre los planes de un ataque durante el recital.

Beran A., quien fue conducido a la sala del tribunal por agentes de policía enmascarados, está detenido desde su arresto en agosto de 2024 y enfrenta cargos por delitos de terrorismo y otros.

"Se declara culpable de todos los cargos, excepto del de intento de asesinato", declaró su abogada, Anna Mair, a la AFP.

El austriaco es señalado de haber sido miembro del grupo Estado Islámico (EI) desde mayo de 2023 y de "planear y preparar un ataque terrorista contra el concierto de la cantante Taylor Swift", según los fiscales.

Añaden que "se alineó abiertamente" y participó en las actividades del EI, además de compartir propaganda alusiva a esa organización considerada como terrorista a través de diversos servicios de mensajería.

Mientras planificaba el ataque al concierto, presuntamente intentó conseguir armas y trabajó en la fabricación de una bomba de metralla "típica de los ataques del EI".

Además, recibió instrucciones de otros miembros del grupo yihadista sobre el manejo de explosivos, según la fiscalía.