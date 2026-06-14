¡EN VIVO! Países Bajos vs. Japón empatan 0-0 por el Grupo F del Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón - Estadio Dallas, Arlington, Texas, EE. UU. - 14 de junio de 2026. Frenkie de Jong de los Países Bajos en acción.

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio de 2026 en el estreno del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro, que tendrá lugar en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) de Arlington, Texas, es uno de los duelos más atractivos y esperados de la primera fase debido al choque de estilos y la calidad técnica de ambos planteles.

El pitazo inicial está programado para las 15:00 (hora de Ecuador). En el país, la transmisión en televisión abierta será por Teleamazonas. Es un abreboca del juego de la Tri.

¿Cómo llega la 'Naranja Mecánica'?

El combinado dirigido por Ronald Koeman pisa tierras norteamericanas con la presión histórica de ser el eterno aspirante, buscando dar el salto definitivo tras sus buenas sensaciones en la Eurocopa pasada. Los neerlandeses arrastran un andar algo irregular en sus últimos amistosos (3 victorias, 1 empate, 1 derrota), pero cuentan con un plantel rebosante de jerarquía individual.

La gran noticia: El cuerpo médico recuperó a tiempo a su goleador histórico, Memphis Depay, totalmente restablecido de una dolencia en el muslo, y al guardameta Bart Verbruggen, quien apunta a la titularidad tras superar un golpe en la cadera.

Las ausencias: No todo es felicidad; la zaga sufrió la baja de última hora de Jurriën Timber (lesión en la ingle, reemplazado por Lutsharel Geertruida) y de Matthijs de Ligt. Además, las lesiones de larga duración de Xavi Simons y Jerdy Schouten restaron variantes de lujo en el medio sector.

¿Cómo llegan los 'Samuráis Azules'?

Japón se ha transformado en un sinónimo de peligro constante para las potencias de élite mundial, tal como lo demostró en Qatar. El equipo conducido por Hajime Moriyasu llega en un momento de forma espectacular: ha ganado sus últimos 5 compromisos oficiales sin conceder un solo gol, incluyendo una resonante victoria por 1-0 sobre Inglaterra en Wembley.

El golpe duro: La planificación nipona sufrió un sacudón tremendo con la baja definitiva de su capitán y baluarte en el mediocampo, Wataru Endo, debido a una lesión en el pie ocurrida al llegar a la concentración. Ko Itakura portará la cinta en su lugar. Asimismo, el habilidoso Kaoru Mitoma no se encuentra disponible.

Las armas: Ante las ausencias, los reflectores se posan en el desequilibrio de Takefusa Kubo en tres cuartos de cancha y en el despliegue dinámico por las bandas de Ritsu Doan y Keito Nakamura.

Final del primer tiempo sin goles Japón reaccionó en los minutos finales y tuvo dos ataques peligrosos sobre el arco de Países Bajos.

Dominio de Países Bajos, pero no marca El equipo de Ronald Koeman domina el partido, pero le cuesta abrir el marcador.

En marcha el partido del Grupo F Duelo táctico, intenso y emocionante en la cancha de Teleamazonas

Alineación de Países Bajos