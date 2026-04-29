El banco entrega los ahorros a un hombre que presentó el cadáver de su hermana en la India

Un hombre logró recuperar los ahorros de su hermana fallecida tras presentar sus restos en una sucursal bancaria en India, en un caso que ha generado indignación pública.

El hecho ocurrió en el estado de Odisha, donde Jeetu Munda, perteneciente a una comunidad tribal, intentó durante semanas acceder al dinero de su hermana sin éxito.

Ante la falta de documentación formal y, según su versión, la exigencia de comprobar el fallecimiento, decidió exhumar el cadáver y trasladarlo hasta la entidad bancaria.

RESPUESTA DEL BANCO

El Indian Overseas Bank confirmó que finalmente se entregaron 19.402 rupias (unos 232 dólares) a los herederos legales tras recibir los documentos correspondientes.

Sin embargo, la entidad negó haber solicitado la presencia del cuerpo y aseguró que el hombre actuó por desconocimiento de los procedimientos.

El caso ha desatado críticas sobre el acceso a servicios financieros en zonas rurales y la falta de acompañamiento institucional para personas en situación de vulnerabilidad.

Autoridades regionales intervinieron tras el incidente, calificándolo como un grave fallo del sistema.

El ministro Suresh Pujari describió el hecho como “el más vergonzoso” que ha presenciado y pidió investigar posibles responsabilidades dentro de la entidad bancaria.