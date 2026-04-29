Alerta por lluvias y tormentas en Ecuador durante los 4 días de feriado

Se prevé fuertes lluvias durante el feriado del Día del Trabajador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por lluvias de intensidad media y alta, que se registrarán entre la noche del 29 de abril y el domingo 3 de mayo de 2026, en Ecuador.

Este pronóstico de precipitaciones coincide con el feriado del Día del Trabajador, que arranca el jueves 30 de abril y termina el domingo 3 de mayo.

Según el organismo, el periodo de lluvias se extenderá desde las 19:00 del 29 de abril hasta la misma hora del 3 de mayo, con mayor intensidad de lluvias en la región Amazónica. Los días más intensos serán el 30 de abril y el 2 y 3 de mayo.

Zonas con mayor afectación

En la región Litoral, las precipitaciones se concentrarán principalmente en zonas interiores de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, mientras que en Manabí, Guayas y El Oro se espera menor intensidad.

En la región Interandina, las lluvias se presentarán sobre todo en sectores occidentales de Carchi, Imbabura, Bolívar y Azuay.

Por su parte, la Amazonía registrará tormentas aisladas en provincias como Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

Riesgos asociados

El Inamhi advirtió sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en zonas vulnerables de la Amazonía y la cordillera occidental.

Además, se prevé acumulación de agua en viviendas, negocios y carreteras, así como afectaciones en la movilidad por presencia de niebla, caída de árboles y vías anegadas.

Causas del fenómeno

Según el Inamhi, este escenario responde al ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, combinado con condiciones atmosféricas como la convergencia de vientos en niveles bajos, divergencia en niveles altos y procesos locales asociados al calentamiento diurno y la geografía del territorio.