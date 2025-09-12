Bolsonaro es condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula

Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue condenado cuando el Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por liderar un plan para quebrar la democracia más grande de América Latina.

Las pruebas fueron contundentes, documentos que proponían ignorar los resultados electorales, decretar un estado de sitio y hasta un plan macabro que contemplaba asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente y a un juez, usando balas o veneno.

Donald Trump apoya a Jair Bolsonaro

Por mayoría de cuatro jueces contra uno, la máxima corte brasileña declaró culpable a Bolsonaro de intento de golpe de Estado y otros delitos, en una decisión sin precedentes en la historia reciente del país.

El exmandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, recibió la sanción más severa entre los implicados en la trama golpista. Mientras tanto, su equipo legal ya anunció que llevará la apelación “hasta instancias internacionales”, alegando que la pena es “excesiva y desproporcionada”.