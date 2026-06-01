Cepeda y De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje en Colombia

Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella aceptaron debatir previo al balotaje en Colombia.

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron debatir antes del balotaje del 21 de junio en Colombia, que se prevé ajustado. Ambos se pronunciaron este lunes 1 de junio de 2026, un día después de las elecciones en ese país.

El ultraderechista De la Espriella ganó la primera vuelta el domingo con el 43% de los votos sobre el senador izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente Gustavo Petro, que obtuvo el 40,9%.

"Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", lanzó en X este lunes Cepeda, de 63 años, que exigió "condiciones para efectuarlo", sin precisar cuáles.

"¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron", respondió el ultraderechista, un abogado de 47 años, en referencia a Petro, y pidió a los medios de comunicación "que fijen fecha y hora" para realizar el debate.

Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante la campaña para la primera vuelta, para evitar, explicó, los agravios personales y la "cultura del espectáculo" en torno a la política.

De la Espriella asistió a algunos, pero se ausentó de los principales, bajo el argumento de que no iba sin la participación de Cepeda, entonces favorito en todas las encuestas.

Polémica por el uso de la camiseta de Colombia

El candidato Cepeda cuestionó el uso de la camiseta de la Selección Colombiana de Fútbol como parte de la campaña de su contrincante.

Según dijo, la utilización de la camiseta podría tener implicaciones legales, por lo que pidió a la Selección emitir un pronunciamiento.