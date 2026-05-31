Noboa felicita a Abelardo de la Espriella y cuestiona reacción de Petro tras elecciones en Colombia

Daniel Noboa reaccionó a la victoria parcial de Abelardo de la Espriella en Colombia 🇨🇴🇪🇨

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció sobre los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia y felicitó públicamente al candidato derechista Abelardo de la Espriella, quien lideró las votaciones y disputará el balotaje del próximo 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda.

A través de su cuenta oficial en X, Noboa escribió: “¡Felicidades, @ABDELAESPRIELLA, por una gran victoria!”, en referencia al triunfo parcial del abogado colombiano durante la jornada electoral de este domingo.

En el mismo mensaje, el mandatario ecuatoriano lanzó cuestionamientos contra las reacciones tras los resultados preliminares en Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara dudas sobre el preconteo electoral.

“Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región”, escribió Noboa, haciendo referencia al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y vinculando sus declaraciones con el escenario político regional.

Finalmente, el jefe de Estado ecuatoriano deseó éxito a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial y aseguró que “el pueblo colombiano necesita un cambio real”.

Las declaraciones de Noboa surgen horas después de que Gustavo Petro afirmara que no reconocía los resultados del preconteo y que únicamente aceptaría los datos oficiales emitidos por las comisiones escrutadoras en Colombia.