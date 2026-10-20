Crisis educativa y costo de vida en Francia: ¿Por qué protestan los estudiantes?

Estudiantes paralizan Francia: Exigen 10 000 millones de euros y soluciones frente a la crisis educativa y el alto costo de la vida.

Lo que comenzó en septiembre de 2026 como una protesta local en el distrito de Cétril, en París, Francia, por la falta de profesores sustitutos, ha escalado en este mes de octubre hasta convertirise en una crisis social y política nacional.

El movimiento estudiantil, que abarca desde institutos de educación secundaria hasta universidades, ha movilizado a más de medio millón de manifestantes en las calles de París, Lyon, Marsella y otras ciudades.

Las movilizaciones han ido sumando el respaldo de sindicatos de docentes, padres de familia y trabajadores golpeados por el costo de vida.

Claves del descontento estudiantil

De acuerdo con los reportes e informes de EFE, AFP, Reuters y CNN, los reclamos del sector educativo se concetran en cuatro pilares fundamentales.

Escasez severa de personal docente: Miles de horas de clase se quedan sin impartir debido a la falta de docentes en el sistema público. Sindicatos y líderes estudiantiles exigen un plan de contratación urgente.

Miles de horas de clase se quedan sin impartir debido a la falta de docentes en el sistema público. Sindicatos y líderes estudiantiles exigen un plan de contratación urgente. Infraestructura deteriorada y hacinamiento: Alrededor del 70% de los institutos públicos en Francia registran aulas con 30 o más alumnos. Los estudiantes denuncian instalaciones en mal estado y jornadas escolares desproporcionadas.

Alrededor del 70% de los institutos públicos en Francia registran aulas con 30 o más alumnos. Los estudiantes denuncian instalaciones en mal estado y jornadas escolares desproporcionadas. Exigencia de presupuesto histórico: La Unión de Estudiantes de Secundaria (UDE) y gremios del sector exigen una inyección urgente de 10 000 millones de euros en el sistema educativo público.

La Unión de Estudiantes de Secundaria (UDE) y gremios del sector exigen una en el sistema educativo público. Reforma a la admisión universitaria (Parcoursup): Rechazo al sistema de acceso a la educación superior por considerarlo "arbitrario" y segregador para jóvenes que provienen de las periferias empobrecidas.

Del aula a las calles

El conflicto en las aulas coincidió con la discusión del Presupuesto General 2027, en el que el Gobierno francés busca reducir el déficit público.

Esto encendió las alarmas de los jóvenes ante el aumento constante en la inflación, la vivienda inalcanzable para estudiantes y el encarecimiento general del costo de vida.

La confluencia de estos reclamos llevó a que grandes centrales sindicales (como la CGT) se unieran a las marchas, provocando paralizaciones en más de 200 centros educativos y bloqueos simbólicos en puntos turísticos como el Museo del Louvre.

Respuesta del Gobierno y tensión en las calles

Ante la presión popular, el primer ministro Sébastien Lecornu y la cartera de Educación anunciaron medidas iniciales, como el despliegue inmediato de 3 000 profesores asignados.

Asimismo, la congelación de los incrementos previstos en las tasas de matrícula universitaria.

Sin embargo, las dirigencias estudiantiles consideran insuficientes los anuncios.

Tras disturbios focalizados en varias urbes, el Ejecutivo del presidente Emmanuel Macron ha decretado toques de queda localizados e intensificado la presencia policial, mientras la juventud mantiene su convocatoria de huelga.