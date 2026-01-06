Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo en honor a los "mártires" que defendieron a Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este martes 6 de enero del 2026, siete días de duelo para los "jóvenes mártires" que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y al presidente, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado durante un ataque de tropas estadounidenses a Caracas y tres estados cercanos.

Estos jóvenes "ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", afirmó la mandataria encargada durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República", añadió Rodríguez sin precisar aún el total de víctimas fallecidas en los ataques.

Las autoridades venezolanas tampoco han informado sobre el total de daños, afectados y heridos tras los ataques de EE.UU. en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua.

Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.

Este martes, además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a los 24 soldados del Ejército.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció en esta misma jornada la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque el presidente Donald Trump no quiso confirmar las cifras.