Quito: furgoneta cae a represa en La Legarda y deja heridos

Un vehículo chocó y cayó en una represa vacía este lunes 25 de mayo de 2026.

Un vehículo cayó en una represa vacía en el sector de La Legarda, en el norte de Quito, la mañana de este lunes 25 de mayo de 2026.

El Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) informó que los equipos de rescate acudieron para atender la emergencia en la calle José Peñafiel, donde una furgoneta de color rojo sufrió un siniestro.

La furgoneta terminó dentro de una represa y una persona quedó atrapada en el interior del vehículo. Los bomberos la rescataron sin contratiempos.

Además, tres personas resultaron heridas por el impacto y fueron atendidas en el sitio por paramédicos.

Mientras tanto, el vehículo resultó bastante afectado en la parte frontal y el lado del conductor.