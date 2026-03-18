Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras una década como ministro de Defensa
Designó en su lugar al general Gustavo González López, dos meses después de la captura del presidente Nicolás Maduro.
Fotografía del 4 de febrero de 2026 que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en Caracas (Venezuela).
EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO
Compartir
Actualizada:
18 mar 2026 - 12:57
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó el miércoles al ministro de Defensa Vladimir Padrino, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas chavistas durante más de una década.
Rodríguez desempeñó funciones temporales tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Los militares, pilar del chavismo, le expresaron su respaldo irrestricto en ausencia del líder izquierdista.
"Agradecemos al G/J (general en jefe, ndlr) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas", escribió Rodríguez en Telegram.
Compartir