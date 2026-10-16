Destituyen a portavoz de la Casa Blanca luego de cinco días en el cargo

La recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla durante su primera rueda de prensa

Nombrada hace una semana por el presidente Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó este viernes 16 de octubre de 2026 el cargo tras un embarazoso inicio.

Zacharia, de 41 años, protagonizó una de las carreras más cortas que se recuerdan, tras admitir que no tenía el título de abogada como había afirmado.

Exportavoz del Departamento de Seguridad Nacional y encarnizada defensora de Trump, Zacharia protagonizó una única rueda de prensa en el podio de la Casa Blanca el martes, una de las más cortas que se recuerdan: 14 minutos y tres preguntas contestadas.

"Le dije: 'Katie, ¿esto es para ti?'", declaró Trump este viernes a los periodistas antes de subirse al avión para un mítin en Georgia.

Zacharia había admitido la víspera en una entrevista televisiva que es licenciada en Derecho, pero que nunca pasó el examen de abogada.

"Le dije: 'Katie, no tienes porqué hacerlo'... En tu lugar, lo reconsideraría'", declaró Trump.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó luego que Zacharia iba a abandonar el cargo.

Esta no es la primera vez que Trump retira su apoyo a su portavoz: Anthony Scaramucci fue nombrado en julio de 2017 y solo duró días en el cargo.

Scaramucci se convirtió luego en uno de los críticos más virulentos de Trump en el seno del Partido Republicano.

Trump se toma la relación con la prensa como un combate sin concesiones, y el cargo de portavoz de la Casa Blanca se vuelve más difícil si cabe porque debe asumir ese tono hostil, y al mismo tiempo atender las solicitudes incesantes de los corresponsales acreditados.

Trump escruta con atención las intervenciones ante las cámaras de los miembros de su gobierno, a los que sin duda felicita o critica luego de forma pública.

Zacharia se mostró insegura en su breve intervención en el podio de portavoz, y luego, al ser interrogada junto a Trump en los jardines de la Casa Blanca, cometió el desliz de afirmar que había sacado el título de abogada antes de viajar a China.

Consultora en China

Zacharia obtuvo el título de licenciada en Derecho de la universidad Pepperdine, en 2011.

Ella asegura que ejerció tareas de consultoría legal, antes de irse a trabajar junto a su marido a China, donde ejerció en la rama de Derecho comercial internacional.

En una entrevista televisiva en la cadena conservadora Fox News, Zacharia explicó que había aceptado con entusiasmo la propuesta de Trump de convertirse en la nueva portavoz, para luego asegurar que el presidente entendía perfectamente que ella tenía cuatro hijos, y que no estaba dispuesta a pasar largas veladas trabajando.

Significativamente, Zacharia no estaba en la comitiva que acompañaba a Trump este viernes rumbo a un mítin electoral en Georgia.

Zacharia sustituyó en el cargo a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras dar a luz. Era una de las defensoras públicas más destacadas del segundo gobierno de Trump.