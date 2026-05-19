Hijo del fundador de la marca Mango, investigado por la muerte de su padre, pagó fianza

Policía detuvo al hijo del fundador de la cadena de moda Mango, Isak Andic.

La policía de Cataluña detuvo a Jonathan Andic, hijo del fundador de la cadena de moda Mango, Isak Andic.

De acuerdo con la información, se lo investiga por su presunta implicación en la muerte de su padre, quien falleció en diciembre de 2024 al caer por un precipicio en la montaña de Montserrat.

El caso, que se cerró como un "trágico accidente" durante una excursión entre padre e hijo, dio un giro tras detectarse incongruencias en varias declaraciones y la apertura de una investigación por posible homicidio.

Horas después de la detención, Andic pagó la fianza de un millón de euros requerida y quedó en libertad provisional.

Familiares creen en la inocencia de Andic

La causa se mantiene "bajo secreto de sumario" y las autoridades investigan la cronología de los hechos y la geolocalización de los teléfonos.

Fuentes de la familia afirmaron tener un convencimiento "absoluto" de la inocencia de Jonathan Andic y aseguraron que "no existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas contra él".

En este sentido, se mostraron "seguros de que el desarrollo de las diligencias así lo demostrará", y pidieron que "se respete el principio de presunción de inocencia".

Isak Andic, de 71 años, que creó una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo a las afueras de Barcelona, España.