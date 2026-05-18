Dos aviones militares de EE.UU. chocan en pleno vuelo durante exhibición aérea en Idaho

Dos jets chocan en el aire durante una exhibición en EE.UU. Los pilotos lograron salvarse.

Dos aeronaves EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos colisionaron este domingo en pleno vuelo mientras participaban en la demostración aérea “Gunfighter Skies” en la base Mountain Home, ubicada en el estado de Idaho.

Según reportes preliminares, los cuatro tripulantes lograron eyectarse a tiempo utilizando paracaídas y aterrizaron con vida antes de que los aviones impactaran en una zona rural.

Explosión y humo negro tras el impacto

El choque provocó una fuerte explosión y una columna de humo negro visible desde distintos puntos del evento, mientras decenas de asistentes grababan la exhibición.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que ambas aeronaves aparentemente se “enganchan” en el aire, elevan la nariz y luego caen rápidamente hacia tierra.

Base quedó bajo cierre de emergencia

Tras el incidente, la base aérea fue colocada bajo cierre de emergencia mientras equipos de rescate y seguridad acudieron al sitio del impacto.

Las autoridades estadounidenses ya iniciaron una investigación para determinar qué provocó la colisión durante la maniobra aérea.