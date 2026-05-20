EE.UU. imputa a Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

El gobierno estadounidense inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato y otros delitos

El gobierno estadounidense inculpó este miércoles 20 de mayo de 2026 al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1959 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.

Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación"

Un juez de Miami levantó el secreto del sumario de un caso que durante años fue defendido por la comunidad cubana en el exilio en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, ofreció a los cubanos una "nueva relación" entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

"El presidente Trump ofrece una nueva relación entre EE.UU. y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", sostuvo el secretario de Estado.

20 de mayo, fecha importante en Cuba

Esos anuncios se produjeron el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

El gobierno de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo dominio de facto de Washington, a causa de la Enmienda Platt. "Intervención, injerencia, despojo, frustración.

Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba", reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.