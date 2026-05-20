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Una joven promesa del ciclismo ya deja huella en Ecuador

Romina Morales, ciclista de montaña, comparte sus logros y el camino que recorre a sus 15 años como una de las promesas del ciclismo ecuatoriano.