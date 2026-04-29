Musk acusa a OpenAI de lucro ilegal: Los detalles de la demanda que sacude a la IA

Elon Musk, testigo y protagonista de la primera jornada del juicio contra OpenAI

El empresario Elon Musk declaró en un juicio de alto perfil contra OpenAI, en el que acusa a la organización de haber abandonado su misión original en favor de intereses comerciales.

Musk sostiene que la compañía, que cofundó en 2015 junto a Sam Altman y Greg Brockman, dejó de operar como una entidad sin fines de lucro para convertirse en una estructura orientada a generar ganancias.

Durante su intervención, afirmó que este cambio representa una traición tanto a los fundadores como al público.

“Si permitimos que nos saqueen una organización benéfica, se destruirán los cimientos de la filantropía en Estados Unidos”, declaró Musk ante el jurado.

El magnate busca una indemnización de 150.000 millones de dólares, que asegura destinaría al brazo filantrópico de la organización.

La defensa, encabezada por el abogado William Savitt, argumentó que fue el propio Musk quien impulsó inicialmente la idea de convertir OpenAI en una empresa con fines de lucro.

Según esta versión, la demanda surge después de que Musk no lograra liderar ese proceso.

Estamos aquí porque Musk no se salió con la suya William Savitt

El caso también involucra a Microsoft, uno de los principales inversionistas de OpenAI, con aportes que alcanzan los 10.000 millones de dólares.

La compañía negó cualquier irregularidad y defendió su rol como socio estratégico.

Tras su salida de OpenAI, Musk fundó xAI en 2023, en un contexto de creciente competencia en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial.

El juicio podría redefinir el modelo de gobernanza y financiamiento de las empresas de IA, así como el equilibrio entre innovación, ética y rentabilidad.