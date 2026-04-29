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Fecha de publicación 29 abr 2026 - 12:15

El alma de nuestra música suena con fuerza en el set

El Trío Colonial nos visita para llenar la mañana de ritmo y alegría con lo mejor de su repertorio y la esencia del folklore ecuatoriano.

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