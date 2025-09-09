Embajada de Ecuador en Qatar emite comunicado tras ataque de Israel a líderes de Hamás

La Embajada de Ecuador en Qatar pidió a los ciudadanos ecuatorianos seguir las instrucciones del Gobierno de ese país tras el ataque Israelí a una delegación del grupo Hamás, este martes 9 de septiembre del 2025.

En un comunicado en redes sociales, la embajada ecuatoriana solicitó "seguir las instrucciones oficiales de seguridad que emita el Gobierno de ese país".

Sin embargo, la Embajada de Ecuador en Qatar no dio más detalles sobre las acciones de seguridad tras el ataque de Israel.

El Ejército israelí anunció un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás, en Catar, sin ofrecer más detalles sobre el lugar del ataque.

Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones -hasta el momento de origen desconocido- en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.