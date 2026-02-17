Epibatidina, el veneno de la rana ecuatoriana con la que acusan a Rusia de envenenar a Navalny

La muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, ocurrida en febrero de 2024 en prisión, volvió al centro del debate internacional tras las acusaciones de varios Gobiernos europeos que sostienen que fue envenenado con epibatidina, una toxina asociada a ranas venenosas del suroeste de Ecuador y el norte de Perú.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos señalaron en un comunicado conjunto que análisis realizados a muestras del cuerpo confirmaron “de forma concluyente” la presencia de esta sustancia.

Según estos países, la toxicidad del compuesto y los síntomas reportados apuntan a un posible envenenamiento. El Kremlin ha rechazado categóricamente estas acusaciones y mantiene su versión de que Navalni murió por causas naturales.

¿Qué es la epibatidina?

El doctor Santiago Ron, biólogo evolutivo y experto en anfibios, explicó que la toxina está vinculada a ranas del género Epipedobates anthonyi, pertenecientes a la familia de ranas venenosas. Estas especies son pequeñas alrededor de dos centímetros y presentan colores llamativos que advierten a sus depredadores de su toxicidad.

El especialista aclaró que las ranas no producen directamente el veneno, sino que lo obtienen de su dieta, principalmente de ácaros y hormigas, y lo acumulan en la piel como mecanismo de defensa.

No obstante, precisó que la cantidad de toxina presente en cada ejemplar es baja e insuficiente para matar a un humano por simple contacto. Según explicó, se necesitarían entre 100 y 200 ranas para obtener una dosis letal. Además, actualmente la epibatidina puede sintetizarse en laboratorio y existe un antídoto que neutraliza su efecto sobre el sistema nervioso.

Reacciones políticas

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que “solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad” para emplear la toxina durante el encarcelamiento del opositor.

Por su parte, Yulia Naválnaya, viuda de Navalni, denunció en septiembre de 2025 que su esposo había sido envenenado, aunque en ese momento no se habían hecho públicos resultados definitivos de laboratorio.

El caso vuelve así a tensionar las relaciones entre Rusia y varios países europeos, en medio de nuevas exigencias de transparencia sobre las circunstancias de la muerte del dirigente opositor.