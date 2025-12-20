Will Smith explora la Amazonía de Ecuador en una docuserie de National Geographic; ¿estreno?

En el documental 'De Polo a Polo', Will Smith se adentró en el corazón de la Amazonía de Ecuador.

La Amazonía del Ecuador se convierte en protagonista la nueva docuserie de National Geographic. El próximo 14 de enero de 2026, Disney+ estrenará ‘De Polo a Polo con Will Smith’.

Esta producción recorre los rincones más extremos del planeta y sitúa al oriente ecuatoriano como uno de los escenarios más impactantes de la travesía.

A lo largo de siete episodios, el actor y productor estadounidense emprende un viaje de 100 días por los siete continentes. En Ecuador, Smith se adentra en el corazón de la Amazonía para vivir experiencias que combinan aventura y ciencia.

Uno de los momentos más intensos de la serie se desarrolla en la emblemática Cueva de los Tayos, donde Will Smith desciende a más de 60 metros de profundidad junto a la alpinista Carla Pérez.

En ese entorno subterráneo, el actor enfrenta su miedo a las arañas. Descubre una tarántula gigante, junto al profesor Bryan Fry, con quien extraen el veneno del arácnido para usarlo en tratamientos médicos.

La producción también muestra la convivencia de Smith con comunidades indígenas, como el pueblo Waorani. Acompañado por el anciano Penti Baihua, el actor navega ríos amazónicos en busca de la anaconda verde gigante, la serpiente más grande del mundo.

Durante el encuentro con un reptil, el equipo toma una sola escama del animal de cinco metros de largo, que permite evaluar la salud del ecosistema amazónico.

En los capítulos de esta docuserie, Smith recorre desde las selvas de la Amazonía hasta los hielos de la Antártida, las montañas del Himalaya y los polos del planeta. Tras cinco años de producción, la serie llegará a Disney+ con todos sus episodios disponibles desde el día del estreno.