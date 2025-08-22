EE.UU. verifica visas de más de 55 millones de personas para hallar las que podrían revocarse

Antes de ingresar a Estados Unidos, los visitantes deben presentar su visa y pasar por un programa biométrico US-VISIT en los aeropuertos.

La Gobierno de Estados Unidos confirmó el jueves 21 de agosto del 2025 que está verificando las visas válidas de más 55 millones de personas. El objetivo es buscar posibles infracciones que podrían provocar la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que desde el regreso de Donald Trump al poder en enero del 2025 se realiza una verificación "a más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas".

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", agregó.

El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa "toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad" de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración de Trump, el Departamento de Estado ha cancelado gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Incluso, el sábado 16 de agosto del 2025, el Departamento de Estado anunció la suspensión de la emisión de visados de visitante para personas procedentes de Gaza. El fin es realizar una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se concedió una "pequeña cantidad" de permisos de entrada por razones humanitarias desde el enclave palestino.