OpenAI y ChatGPT bajo investigación penal en Florida por tiroteo de 2025

Investigación criminal determinará si OpenAI tiene responsabilidad penal por las acciones de ChatGPT en el tiroteo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida.

El fiscal del estado de Florida, Estados Unidos, anunció el martes la apertura de una investigación penal sobre OpenAI y su ChatGPT para esclarecer el eventual papel de la interfaz de inteligencia artificial (IA) en un tiroteo mortal en abril de 2025.

Según la información recopilada por los servicios del fiscal James Uthmeier, el estudiante Phoenix Ikner mantuvo intercambios con el ChatGPT antes de disparar contra varias personas en el campus de la Universidad Estatal de Florida, donde dejó dos muertos y seis heridos.

"Si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato", dijo Uthmeier en un comunicado.