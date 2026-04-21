Conflicto armado colombiano pone a 44 especies de animales en peligro de extinción

Al menos 44 especies de animales silvestres están en peligro de extinción como consecuencia directa del conflicto armado colombiano, según un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La JEP señaló "daños invisibles" y que cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda "gravemente herido" a raíz del conflicto armado, lo que evidencia "una afectación continua y no episódica".

Animales víctimas de bandas criminales

El estudio detalló que entre 2017 y 2026, al menos 100.252 animales fueron afectados por actos violentos de bandas criminales.

Los animales fueron afectados directamente por acciones armadas. "Esto incluye muertes o heridas causadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos o ataques con drones", añade el estudio.

El informe identificó que un 27 % de los casos corresponde a abandono forzado de animales domésticos, generalmente como consecuencia del desplazamiento de sus cuidadores.

Las FARC serían los principales responsables

"Muchos animales mueren por desnutrición o quedan en condiciones de extrema vulnerabilidad", explicó la JEP.

Antioquia es el departamento colombiano que concentra más especies amenazadas, como el arrierito antioqueño, el paujil piquiazul, ranas arlequín y mono araña.

El informe de la JEP apuntó a que las disidencias de las antiguas FARC son "el grupo armado no estatal que más estaría amenazando a las especies de animales silvestres".