El Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado 3 de enero del 2025 una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los "actos de agresión" de Estados Unidos contra Venezuela, una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

La petición se hace luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirme que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela". Además, afirmó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por el aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.