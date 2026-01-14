Qué es y cómo funciona la prisión venezolana de El Helicoide, ubicada en Caracas

El edificio de El Helicoide fue pensado como un centro comercial para Venezuela.

En el centro de Caracas resalta la megaestructura de El Helicoide, calificada por el presidente estadounidense Donald Trump como un “una cámara de tortura".

En el edificio de forma helicoidal funcionan el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Policía Nacional Bolivariana y el Centro de Penados y Procesados del Área Metropolitana de Caracas.

Se empezó a construir en 1956 por una empresa privada que luego dejó la obra abandonada en 1961, por falta de fondos.

La gran estructura pasó a manos del Estado en 1975 y años más tarde, en 1982, se convirtió en un centro de detención señalado por múltiples violaciones a los derechos humanos.

Aunque el gobierno venezolano ha negado reiteradamente que en el interior de El Helicoide se cometan actos de tortura, organizaciones nacionales e internacionales han apuntado a dichas violaciones y la necesidad de cerrar este centro.

Con 60 000m2 de superficie, esta estructura cuenta con cuatro kilómetros de rampas para el acceso de vehículos y fue pensada para ser el centro comercial más grande de América Latina.

El lugar sirve como reclusorio de presos políticos, muchos de los que han llegado en medio de las protestas contra el régimen de Maduro en 2014.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, son más de 3 000 personas las que fueron detenidas en esa época.

Amnistía Internacional, Human Watch Rights y la Organización de Estados Americanos (OEA) han recopilado denuncias de torturas y vejaciones de todo tipo al interior de este centro.

BBC Mundo citó en un artículo publicado en 2019, que dos exfuncioarios del SEBIN corroboraron que la institución utiliza métodos de tortura para que los detenidos digan lo que los funcionarios quieren.

Aunque Trump se refirió a este centro y dijo que “se está cerrando”, no dio detalles de fechas o procesos que garanticen este proceso tras la captura de Maduro.

Mientras tanto, cientos de familias esperan la anunciada liberación de presos políticos, aunque solo unos cuantos han salido de El Helicoide, en enero de 2026.